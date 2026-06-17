Грабители украли банкомат с помощью экскаватора

Ночное происшествие в одном из британских населенных пунктов заставило местных жителей и правоохранителей говорить о неслыханной дерзости современных преступников. Ради достижения своей цели злоумышленники задействовали технику, которую обычно используют совсем для других задач.

Как рассказывает таблоид «The Sun», в графстве Кембриджшир неизвестные совершили необычное ограбление банковского офиса. Преступление произошло в темное время суток, когда к зданию финансовой организации подъехал экскаватор. Позднее правоохранители установили, что строительная машина могла быть похищена незадолго до налета.

Судя по записям камер видеонаблюдения, несколько человек в масках действовали быстро и слаженно. Используя ковш экскаватора, они буквально вырвали встроенный в стену банкомат вместе с креплениями. После этого устройство было погружено в автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места происшествия.

Видеозапись зафиксировала весь ход операции — от подъезда строительной техники до бегства подозреваемых. По предварительной информации, внутри банкомата находилась крупная сумма наличных. Речь может идти о десятках тысяч фунтов стерлингов, однако окончательный размер ущерба еще устанавливается.

Полиция Кембриджшира уже начала расследование. Правоохранители анализируют записи камер наблюдения, проверяют маршруты передвижения похищенного экскаватора и устанавливают возможных свидетелей. На данный момент официальных данных о задержании подозреваемых не поступало.