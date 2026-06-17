Полицейский застрелил годовалого ребенка в машине из-за украденных памперсов

Настоящей трагедией обернулся поход в магазин для жительницы американского города. Из-за подозрений полицейского в воровстве молодая мать лишилась годовалого сына — блюститель порядка расстрелял автомобиль, в котором находился младенец. История вызвала широкий резонанс, рискуя стать началом новой волны протестов темнокожего населения США против полицейского произвола.

Женщина посетила магазин Walmart, но попала под подозрение дежуривших неподалеку полицейских в краже подгузников. После словесного объяснения с представителями закона она села в автомобиль, на котором ее с маленьким сыном привезла сестра. Однако, когда машина начала отъезжать с парковки, на площади перед торговым центром раздались выстрелы. Один из полицейских, не желая отпускать подозреваемую, выпустил несколько пуль в салон машины.

Целью была мать, сидевшая на переднем пассажирском месте с мальчиком на руках. Ребенок буквально закрыл ее своим телом, получив смертельное ранение из пистолета. Младенец скончался в больнице, куда его доставила прибывшая на место происшествия бригады скорой. Ранение также получила и сестра женщины, находящаяся за рулем автомобиля.

Дело передано следователям, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и понять, почему полицейский, утверждающий, что действовал в рамках самообороны, потому что автомобиль предполагаемой воровки чуть не сбил его, рванув с парковки, вообще решился достать табельное оружие и воспользоваться им.

Но уже понятно одно: трагически погибший малыш может стать новым символом борьбы темнокожих американцев против полицейского произвола и расового неравенства. Хотя застреливший мальчика полицейский и сам является темнокожим.