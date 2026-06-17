Лжеполицейские похитили на машине людей и потребовали миллионы за освобождение

Преступники, организовавшие похищение пары в городе на Неве, заставили петербуржца снять со счета 500 долларов и почти 1 000 000 рублей. Ему и его спутнице грабители представились сотрудниками органов безопасности.

В Санкт-Петербурге задержаны четверо мужчин, промышлявших похищением людей ради выкупа. Об этом сообщили в городском отделе Главного следственного управления Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, 13 июня группировка похитила двух жителей культурной столицы. Угрожая насилием, они потребовали с них выкуп — более 3 млн рублей. Похитители заточили людей в квартире на проспекте Луначарского. Испугавшись за свою жизнь, петербуржцы начали искать требуемую сумму денег, обращаясь к родственникам и друзьям.

Одна из жертв согласилась отдать преступникам личные накопления. Злоумышленники силой заставили мужчину сесть в машину и отвезли к ближайшему банкомату для снятия наличных. Тем временем женщина обратилась к знакомым с мольбой о недостающей сумме. В итоге грабители получили 911 тысяч рублей и 500 долларов.

Один из родственников, к которому пленники лжесиловиков обратились за деньгами, сообщил о происходящем в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД выследили автомобиль с похитителями.

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Следствие ведет работу по закреплению доказательной базы и установлению всех причастных к преступлению. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.