У экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона обнаружили агрессивный рак

«Это будет тяжело смотреть», — предупредил Джереми Кларксон зрителей перед выходом финальных серий The Grand Tour. И оказался прав. Однако причина — не прощание с автомобильным шоу, а личная драма. Ведущий признался, что у него агрессивная форма рака.

Как сообщает «News Sky» со ссылкой на сообщение в соцсети Джереми Кларксона, телеведущему в мае прошлого года диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. К счастью, врачи распознали болезнь на ранней стадии. Сейчас Кларксону предстоит операция, поэтому он взял отпуск.

В видео, опубликованном 17 июня, 65-летний журналист рассказал, что некоторые методы лечения «пошли не так», но не уточнил, какие именно. По его словам, новые эпизоды The Grand Tour, которые выйдут в ближайшее время, будет тяжело смотреть. Однако причины этой тяжести он связал не с болезнью, а с тем, что это финал шоу.

Джереми Кларксон — одна из самых ярких и противоречивых фигур британского телевидения. Он вел Top Gear и The Grand Tour, а его уход с BBC в 2015 году после скандала с продюсером вызвал массовую поддержку зрителей.