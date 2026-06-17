Мотоциклистка лишилась головы в ДТП с раритетным Buick

Фатально кончилась поездка на байке для молодой женщины. Тот случай, когда самые обычные вещи становятся причиной нелепой смерти. Ремешок сумки в долю секунды стал петлей, оставившей пуэрториканку без головы.

Как сообщает сетевой ресурс «Need To Know», трагедия произошла 31 мая в муниципалитете Тоа-Альта. 42-летняя Халеймари Марреро Мелендес ехала на мотоцикле по шоссе, когда столкнулась с автомобилем Buick 1954 года выпуска.

В момент падения ремешок ее сумки обвился вокруг шеи, рывок — и в буквальном смысле случилась полная ампутация головы. Водитель Buick скрылся с места происшествия. Позже машину с разбитой фарой нашли брошенной с открытыми дверями.

Владелец автомобиля уже допрошен полицией, но кто именно был за рулем в тот роковой момент, пока не установлено. У Халеймари остались муж и двое детей.

Трагическая история напоминает подобный случай, о котором ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд»: молодая японка высунулась в окно автомобиля, когда он въезжал в тоннель, и погибла на глазах собственного сына.