Внедорожник вылетел на тротуар в Новокузнецке, пострадали три человека

Пешеход, идущий в нескольких десятках метров от дороги, пострадал в ДТП между двумя иномарками. Камеры засняли столкновение, произошедшее накануне на оживленной автомагистрали Новокузнецка. Одна машина несколько раз перевернулась и буквально вылетела на тротуар.

Как рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса, дорожное происшествие случилось утром 16 июня в Новокузнецке. Около 9:30 на улице Хлебзаводской 47-летний водитель Hyundai при перестроении не уступил дорогу попутно ехавшему в средней полосе Mitsubishi Pajero. В салоне «корейца» в момент аварии на пассажирском месте находился 7-летний ребенок.

На снятых дорожной камерой кадрах видно, как на большой скорости Hyundai сталкивается с внедорожником, и тот теряет сцепление с дорогой — белую иномарку сначала уводит на соседнюю полосу и начинает крутить, но в заносе происходит наезд на дорожное ограждение, за которым следует серия переворотов.

Траектория неуправляемой летящей машины пришлась аккурат на тротуар, где в эти роковые секунды шел 26-летний пешеход. В итоге с места ДТП бригадой скорой с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое пострадавших — водитель Hyundai и его юный пассажир, а также пешеход.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции инициирована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.