ВАЗ-2114 без водителя врезался в многоэтажку

Как сообщает агентство новостей «Доступ», необычное ДТП случилось утром 18 июня на Краснопольском проспекте в Челябинске. ВАЗ-2114, припаркованный возле жилого дома, самопроизвольно начал движение. Машина пересекла внутридворовый проезд, проехала через тротуар и газон, после чего врезалась в фасад здания.
В Противопожарной службе региона уточнили, что в происшествии никто не пострадал. Другие транспортные средства также не были повреждены. Очевидцы рассказали, что после удара двигатель продолжал работать, а колеса вращались, оставляя следы пробуксовки на грунте.
Прибывшие пожарные отключили аккумуляторную батарею, чтобы исключить возгорание, и отбуксировали авто в безопасное место. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной самопроизвольного движения: техническая неисправность или ошибка водителя, не убедившегося в том, что машина неподвижна.