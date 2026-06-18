ВАЗ-2114 без водителя врезался в многоэтажку

Автомобиль устроил «самоход». Стоял себе на парковке, как вдруг тронулся с места — просто покатился через тротуар и газон. И остановился только тогда, когда уперся в стену жилого дома. Но даже после этого колеса легковушки продолжали вращаться, закапываясь в размокшую от дождя землю.

Как сообщает агентство новостей «Доступ», необычное ДТП случилось утром 18 июня на Краснопольском проспекте в Челябинске. ВАЗ-2114, припаркованный возле жилого дома, самопроизвольно начал движение. Машина пересекла внутридворовый проезд, проехала через тротуар и газон, после чего врезалась в фасад здания.

В Противопожарной службе региона уточнили, что в происшествии никто не пострадал. Другие транспортные средства также не были повреждены. Очевидцы рассказали, что после удара двигатель продолжал работать, а колеса вращались, оставляя следы пробуксовки на грунте.

Прибывшие пожарные отключили аккумуляторную батарею, чтобы исключить возгорание, и отбуксировали авто в безопасное место. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной самопроизвольного движения: техническая неисправность или ошибка водителя, не убедившегося в том, что машина неподвижна.