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Сотрудник автосалона задолжал клиентам более 30 млн рублей за нереальные машины

Инцидент произошел в Калининграде

В этой истории не было классического мошенника-одиночки. Целый круговорот людей, каждый из которых на разных этапах помогал главному герою обмана — кто-то ради дружбы, кто-то за деньги. Фейковые фото от дизайнера, поддельные платежи от знакомых, ложь директору автосалона. А в итоге — три месяца ожиданий и фраза: «Сань, нет машины».

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Сотрудник автосалона задолжал клиентам более 30 млн рублей за нереальные машины

Как сообщает сетевое издание «Клопс», житель Калининграда передал знакомому менеджеру 4,67 млн рублей на покупку BMW X4 из Германии. Мужчина ранее уже приобретал машину через этого сотрудника автосалона и был доволен. Правда, тогда договор был с юридическим лицом. На этот раз посредник выступал как самостоятельный продавец.

Три месяца он кормил мужчину обещаниями и присылал фейковые фото автомобиля, созданные нейросетью. Снимки делал другой человек — коллега из того же салона, которого аферист попросил «помочь» срочно сгенерировать изображения. Позже мошенник попросил знакомых, работающих с криптовалютой, подтвердить перевод 500 тысяч рублей за доставку. Деньги на самом деле не были переведены, но знакомые согласились «завизировать» операцию за 50 тысяч рублей.

Все участники понимали, что обращавшийся к ним человек погряз во лжи и долгах, но помогали ему, закрывая глаза на обман. В январе 2026 года подлог вскрылся: работник автосалона признался, что машину не покупал.

В полиции сначала отказали в возбуждении дела, но после вмешательства прокуратуры началась проверка, выявившая, что общая сумма долгов нечистого на руку продавца перед другими клиентами превышает 30 млн рублей.

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