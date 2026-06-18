Сотрудник автосалона задолжал клиентам более 30 млн рублей за нереальные машины

В этой истории не было классического мошенника-одиночки. Целый круговорот людей, каждый из которых на разных этапах помогал главному герою обмана — кто-то ради дружбы, кто-то за деньги. Фейковые фото от дизайнера, поддельные платежи от знакомых, ложь директору автосалона. А в итоге — три месяца ожиданий и фраза: «Сань, нет машины».

Как сообщает сетевое издание «Клопс», житель Калининграда передал знакомому менеджеру 4,67 млн рублей на покупку BMW X4 из Германии. Мужчина ранее уже приобретал машину через этого сотрудника автосалона и был доволен. Правда, тогда договор был с юридическим лицом. На этот раз посредник выступал как самостоятельный продавец.

Три месяца он кормил мужчину обещаниями и присылал фейковые фото автомобиля, созданные нейросетью. Снимки делал другой человек — коллега из того же салона, которого аферист попросил «помочь» срочно сгенерировать изображения. Позже мошенник попросил знакомых, работающих с криптовалютой, подтвердить перевод 500 тысяч рублей за доставку. Деньги на самом деле не были переведены, но знакомые согласились «завизировать» операцию за 50 тысяч рублей.

Все участники понимали, что обращавшийся к ним человек погряз во лжи и долгах, но помогали ему, закрывая глаза на обман. В январе 2026 года подлог вскрылся: работник автосалона признался, что машину не покупал.

В полиции сначала отказали в возбуждении дела, но после вмешательства прокуратуры началась проверка, выявившая, что общая сумма долгов нечистого на руку продавца перед другими клиентами превышает 30 млн рублей.