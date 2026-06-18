Мигрант пытался затащил 15-летнюю девочку в свою машину, чтобы «укрыть от дождя»

На оживленной улице средь бела дня подойти к 15-летней девочке, обнимать и целовать против ее воли, а затем попытаться затащить в свой автомобиль. И все это — на глазах у прохожих. Мужчина заявил, что просто хотел «укрыть ее от дождя». Вот только в тот день асфальт был сухим.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в суде рассматривалось уголовное дело в отношении приезжего, который в материалах фигурирует под именем Али. Он обвинялся в насильственных действиях в отношении 15-летней школьницы на улице. В тот день подсудимый подошел к ней, обнял, прижал к себе и поцеловал против ее воли, а затем попытался затащить в свой автомобиль. Девочка сопротивлялась, вырывалась, но мужчина продолжал ее удерживать. Только вмешательство случайных прохожих остановило насильника.

В суде Али не признал вину. Он заявил, что его намерения были исключительно благородными: хотел «укрыть школьницу от дождя». Однако суд отметил, что в день инцидента асфальт был абсолютно сухим, и никакого дождя не было. Версию защиты признали несостоятельной. Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении.

Попытка оправдать насильственные действия «заботой о ближнем» провалилась. Сухая погода стала неопровержимым доказательством того, что никакой «помощи» в планах мигранта не было.