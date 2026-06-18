Пожар уничтожил LADA Granta под Волгоградом, в салоне нашли тело пенсионера

Обычный день в дачном массиве омрачился трагическим происшествием. Загоревшийся автомобиль стал поводом для соседей вызвать пожарную службу. Никто не знал, что в легковушке находился человек. Помочь ему уже никто не мог.

Как сообщает региональный главк МЧС, трагедия произошла в поселке Краснооктябрьский Волгоградской области в СНТ «Садовод-1». Очевидцы заметили горящую Lada Granta и вызвали пожарных. К моменту их прибытия машина была полностью объята пламенем. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Когда пожар уже потушили, спасатели обнаружили страшное: в выгоревшем салоне находился труп 68-летнего мужчины. Пенсионер, возможно, сгорел заживо. Причины случившегося и обстоятельства, которые могли привести к трагедии, предстоит установить дознавателям.

Увы, но часто горящий автомобиль становится смертельной ловушкой для водителей и их пассажиров. Портал «АвтоВзгляд» ранее рассказывал историю, как под Орлом спасатели тушили загоревшийся автомобиль, в котором находился двухлетний ребенок.