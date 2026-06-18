Коллеги выпивали в служебном авто, и пассажир ударил собутыльника ножом в шею

Служебный автомобиль, алкоголь и внезапная ссора между коллегами. Один удар ножом в шею — и поврежденный кровеносный сосуд мог стать смертельным. Очевидцы вовремя вмешались и вызвали скорую.

Как сообщает прокуратура Ярославской области, инцидент произошел в служебной машине, где несколько коллег возвращались со смены домой. По дороге двое из них распивали спиртное. Между нетрезвыми мужчинами возник спор, который перерос в ссору. Один схватил нож и полоснул оппонента по шее. То ли лезвие оказалось тупым, то ли пострадавшему посчастливилось увернуться, но рана оказалась не смертельной.

Сначала районный суд назначил обвиняемому условный срок, но прокуратура обжаловала это решение. После апелляции и кассации едва не ставшего убийцей мужчину приговорили к трём с половиной годам колонии строгого режима за покушение на убийство.