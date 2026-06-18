Отец и сын ранены, дочь погибла: полиция по ошибке обстреляла авто туристов

Семья из Австралии пыталась уехать на арендованной машине после нападения грабителей. Но попала под обстрел полицейского спецназа.

Как сообщает таблоид «Al Jazeera», трагедия произошла в городе Чаквал провинции Пенджаб в Пакистане. Семья туристов из австралийского Перта стала жертвой ограбления. Когда они пытались уехать на арендованном авто, полицейский спецназ по ошибке принял их за вооруженных преступников и открыл огонь по машине.

По горькой иронии судьбы, люди, пережившие в чужой стране ограбление, стали жертвами роковой ошибки местных стражей порядка. Девятилетняя Ханья Ахмед была убита на месте. Ее отец и 11-летний брат получили тяжелые ранения. Мать, к счастью, не пострадала.

Сотрудник, открывший огонь, был сразу арестован. А двоих подозреваемых в ограблении позже все-таки нашли — они были убиты в перестрелке с полицией.