Серийного убийцу, увозившего женщин в лес в 2000-х, наконец наказали

Лето 2008 года, лесополоса под Бугурусланом. Два трупа, следы насилия. Годы поисков, тысячи проверок, сотни допросов. И вот спустя столько времени — приговор. Суд поставил точку в деле, которое почти двадцать лет держало в страхе женщин Оренбуржья.

Как сообщает Следственный комитет России, 60-летний житель Саратовской области признан виновным по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство шести лиц, сопряженное с изнасилованием). Суд установил, что в период с 2005 по 2008 год мужчина, проживавший в Бугуруслане, совершил серию убийств. Жертвами стали шесть женщин из Бугурусланского и Асекеевского районов.

Злоумышленник подвозил на своем автомобиле незнакомок, пытавшихся остановить попутный транспорт. Под надуманным предлогом он отклонялся от маршрута, увозил жертв в лесополосу, применял насилие и душил. Тела закапывал в лесу или сбрасывал в реку.

Одно из убийств произошло в августе 2008 года. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но следователи не оставляли попыток найти убийцу. На одежде одной из жертв был обнаружен биоматериал, по которому удалось установить генотип преступника.

В ходе совместной работы сотрудников СК России и УМВД по Оренбургской области личность фигуранта была установлена. Его задержали в Саратовской области, где он прожил все эти годы. Также доказан эпизод с еще одной женщиной, которой удалось выжить. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.