ДТП мотоцикла с иномаркой убило байкера и отправило в реанимацию его спутницу

Скорость, удар, искореженный металл. Кадры с места происшествия шокировали даже видавших виды инспекторов. Один из участников столкновения не выжил. Пассажирка борется за жизнь в реанимации.

Как сообщает сетевой ресурс «VSE42» со ссылкой на очевидца и данные Областного центра медицины катастроф, жуткое ДТП произошло 17 июня в городе Мариинске прямо напротив здания городской администрации. Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.

29-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Его 27-летняя пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию. Водитель иномарки также пострадал.

По предварительным данным очевидцев, виновником аварии стал автомобилист, который выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Остается лишь ждать официальных выводов Госавтоинспекции.