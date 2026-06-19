Daewoo Nexia разорвало на части, водитель чудом выжил и сбежал

То, что осталось от автомобиля, разметало по полю. Пассажирка погибла на месте. А водитель, который, казалось, не должен был выжить в такой аварии, не только остался жив, но и попытался скрыться.

Как сообщает Госавтоинспекция Курганской области, страшное ДТП произошло в селе Шатрово. Daewoo Nexia на полном ходу влетела в опору линии электропередачи. От удара машину буквально разорвало на части. Прибывшие на место инспекторы были шокированы: обломки иномарки разметало по полю. Находившаяся в салоне 39-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм.

Но более всего удивило то, что водитель, чудом выживший при таком столкновении, самостоятельно покинул место происшествия. Мужчина вообще скрылся. Однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время у него взяты биологические материалы для экспертизы, которая покажет, находился ли он в состоянии опьянения. Обстоятельства аварии выясняются. Теперь автомобилисту предстоит ответить и за ДТП, и за побег.