Ребенок впал в кому из-за 20 минут в салоне запертой машины

В Таштаголе женщина ушла выбирать путевку, а вернувшись, обнаружила сына, лежащего в автомобиле без сознания. Семилетний мальчик впал в кому.

Как сообщает telegram-канал «Mash», инцидент произошел в Кемеровской области. 41-летняя жительница Новокузнецка приехала в Таштагол на своём Volkswagen Passat вместе с семилетним сыном. Женщина оставила ребенка в машине, приоткрыв задние окна, а сама ушла в офис турфирмы на улице Поспелова выбирать путевку на курорт.

По словам матери, сын сам пожелал остаться в автомобиле. Она уверяет, что отсутствовала не более 20 минут. Однако, по некоторым данным, мальчик мог провести в закрытой машине от двух до трех часов.

Когда женщина вернулась, ребёнок был без сознания. Прибывшие медики диагностировали у него тепловой удар и экстренно госпитализировали в реанимацию. Сейчас мальчик находится в коме. Против матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал похожую историю о трагедии, которая случилась в испанском городе Брион: отец отвлекся и забыл двухлетнюю дочь в машине на аномальной жаре под 40 градусов.