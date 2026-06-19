Водителя раздавило между двумя автобусами

Женщина снимала на телефон ДТП с участием автобусов. Вдруг в объектив попала страшная деталь: между двумя многотонными машинами зажат человек. Девушка с криком бросилась через перекресток к водителям.

Как сообщает telegram-канал «Mash на Мойке», трагедия случилась на улице Бассейной в Петербурге. Один автобус остановился из-за поломки, на помощь ему приехал коллега и припарковался рядом. Третий автобус, отъезжая от остановки, врезался в стоящий транспорт. Водитель «лазурного» автобуса в этот момент находился между двумя машинами. Его зажало между 11-тонными автобусами.

Первой пострадавшего заметила девушка, снимавшая аварию на телефон. Она с криком бросилась на дорогу, чтобы сообщить о случившемся водителям. Ее услышали. Когда один из автобусов отогнали, зажатый мужчина упал на асфальт без сознания. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировала оперативно прибывшая на место ЧП скорая. Обстоятельства случившегося устанавливаются.