Туристка хотела снять красивое видео, но упала под колеса внедорожника

Погоня за эффектным кадром едва не стоила жизни молодой девушке. Она захотела снять впечатляющий ролик о путешествии. А в следующий миг уже лежала под колесами. Видео, которое могло стать последним в ее жизни, ради хайпа блогер все же выложила в соцсети.

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, инцидент произошел во время поездки жительницы Астрахани на Северный Кавказ. Девушка решила снять красивый рилс для соцсетей и встала на подножку движущегося внедорожника. Но через несколько секунд «каскадерша» сорвалась и упала прямо под колеса автомобиля.

Экстремальные кадры разлетелись по сети и привлекли внимание журналистов. В МВД Дагестана уточнили, что опасная поездка происходила не в Дагестане, а в соседней Северной Осетии. С самой девушкой, к счастью, все хорошо — она отделалась испугом и, вероятно, разбитым телефоном.

Всем, кто жаждет сетевой славы, стоит взять эту историю на заметку. Ведь подножка движущегося авто — не место для съемки. Теперь ее видео, возможно, станет предупреждением для других блогеров.