В Подмосковье поймали маньяка, который душил пенсионерок: его вычислили по авто

Он приезжал в пригороды столицы на «гастроли» на своей LADA Kalina. Вламывался в дома, душил пенсионерок и забирал ценности. За год с небольшим — десять нападений, два убийства. Его искали по камерам и вычислили по автомобилю.

Как сообщает РИА «Новости», 52-летний житель Пензенской области признан виновным в серии нападений на одиноких пожилых женщин в Подмосковье. Осенью 2021 года в Одинцовском, Можайском и Рузском районах прокатилась волна краж, разбоев и убийств. Злоумышленник вламывался в дома ночью, требовал деньги и душил жертв. Некоторым удалось выжить, две пенсионерки погибли.

Преступник тщательно планировал нападения: приезжал в регион на своей LADA Kalina, оставлял машину на въезде в населенный пункт, а дальше шел пешком. Днем он представлялся мастером по ремонту печей, заходил в дома, изучал обстановку и оценивал достаток хозяек, а ночью возвращался. Мужчина избегал сотовой связи и скрывал лицо под балаклавой. Его вычислили по автомобилю, который часто замечали в местах преступлений.

Суд приговорил душегуба к 22 годам колонии строгого режима, но после апелляции срок сократили до 21 года и 9 месяцев. Наказание вступило в законную силу. В колонии он будет вспоминать свои «поездки» еще долгие годы. А пенсионерки Подмосковья теперь могут спать спокойно.