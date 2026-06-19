Мужчина похитил бывшую жену, силой затащив ее в машину

Неспособность принять развод обернулась для мужчины реальным тюремным сроком. Его автомобиль стал орудием преступления, а бывшая жена — жертвой, которую спасли только крики и помощь соседей.

Как сообщает сетевое издание «Сапа Кавказ», инцидент произошел в Кабардино-Балкарии. Бывшие супруги развелись три года назад по инициативе женщины. Однако мужчина не смог принять ее решение. Он преследовал бывшую жену, угрожал ей, а затем, проследив за ней, схватил и силой затащил в свой автомобиль.

Во время похищения женщина несколько раз ударилась лицом о ручной тормоз, пытаясь вырваться. На её крики прибежали соседи и помогли ей выбраться из машины.

Терский районный суд приговорил мужчину к 5,5 годам колонии строгого режима за похищение человека. Он пытался оспорить приговор, но суд оставил решение в силе. Теперь у экс-супруга будет достаточно времени, чтобы обдумать своё поведение, а женщина наконец сможет чувствовать себя в безопасности.