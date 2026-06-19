Двое подростков угнали авто и устроили гонки с полицией, как в GTA

Обычный день в Нижней Салде превратился в локацию известной компьютерной игры. Отечественная легковушка проигнорировала требование остановиться и, удирая, устроила фееричную гонку с экипажем ДПС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сигнал о розыске автомобиля поступил в полицию. Вскоре наряд ДПС заметил его в городе Нижняя Салда. Водитель проигнорировал требование остановиться и начал скрываться. Он двигался по старой автодороге в сторону Верхней Салды, затем выехал на трассу к Нижнему Тагилу.

Уходя от погони, лихач сначала наехал на припаркованную машину, затем столкнулся с движущимся автомобилем. После аварии водитель и его пассажир выскочили из салона и попытались убежать, но были задержаны инспекторами при содействии сотрудников Росгвардии. Задержанными оказались двое 15-летних подростков. Ранее они уже привлекались к ответственности за противоправные деяния.

Развлечение на угнанной машине обернулось для подростков не адреналином, а уголовным делом. Их родителям теперь предстоит долгий разговор с полицией. А юным гонщикам — знакомство с Уголовным кодексом.