Лобовое столкновение под Саратовом: 6 человек погибли в ДТП

В Дергачёвском районе Саратовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с множественными жертвами. Трагедия произошла вблизи села Васильевка. Столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хендай Акцент». Удар пришёлся в лобовую часть обоих транспортных средств.

Смертельное ДТП под селом Васильевка: столкнулись две иномарки, шестеро погибли

Как сообщает пресс-служба МВД Саратовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ещё 2 человека с травмами различной степени тяжести были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

На месте работали сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины аварии.

Проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.