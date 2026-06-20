Лобовое столкновение под Саратовом: 6 человек погибли в ДТП

Как сообщает пресс-служба МВД Саратовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ещё 2 человека с травмами различной степени тяжести были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.
На месте работали сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины аварии.
Проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.