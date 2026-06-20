Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Дубовском районе Ростовской области. Авария произошла на 33-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское». По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 40-летнего водителя. Удар пришёлся в лобовую часть обоих автомобилей.

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Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», 11-летний ребёнок, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.