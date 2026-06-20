Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», 11-летний ребёнок, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.