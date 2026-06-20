ДТП в Ставрополе: оба водителя с травмами головы в больнице

В Ставрополе на улице Тухачевского произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай», выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности манёвра и не предоставил преимущество в движении. В результате он допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», который двигался по главной дороге.

В Ставрополе водитель «Хендая» не пропустил «Фольксваген» — оба госпитализированы

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, удар пришёлся в переднюю часть обеих иномарок. В результате ДТП оба водителя получили травмы головы. 33-летний водитель «Хендая» и 22-летний водитель «Фольксвагена» были оперативно доставлены в больницу. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Спровоцировавший аварию водитель «Хендая» — житель Труновского муниципального округа. За последние 2 года он трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент ДТП оба водителя были трезвы — медицинское освидетельствование это подтвердило.

По факту автоаварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.