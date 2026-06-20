Стрельба на ходу в Ленобласти: водитель «Фольксвагена» атаковал оппонента

В Гатчинском районе Ленинградской области полиция задержала водителя, устроившего стрельбу во время дорожного конфликта. Инцидент произошёл на 31-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков» у деревни Дони. 40-летний водитель «Газели» сообщил в полицию, что неизвестный на «Фольксваген Поло» несколько раз выстрелил в его сторону прямо во время движения.

В Гатчине задержали стрелка, палившего по «Газели» на трассе «Петербург — Псков»

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, спустя час сотрудники патрульно-постовой службы задержали разыскиваемый автомобиль на улице Чехова в Гатчине. За рулём оказался 33-летний житель деревни Старосиверская. Ранее он уже был судим. Мужчину доставили в отдел полиции. При нём нашли и изъяли пусковое устройство из которого, по версии следствия, и стреляли по «Газели».

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Однако на этом разбирательство не закончилось. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель «Газели» в результате инцидента не пострадал. Его автомобиль получил механические повреждения. Проводится проверка.