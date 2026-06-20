Как сообщает пресс-служба СК РФ, следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело. Оно квалифицировано по части 3 статьи 30 и статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — как покушение на убийство.
Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Щукину А.В. представить подробный доклад о ходе расследования.
В нём должны быть отражены все установленные обстоятельства, включая причины конфликта и степень тяжести травм пострадавших. Проводится проверка.