Лобовое ДТП на Ставрополье: три человека погибли, один госпитализирован

В Предгорном округе Ставропольского края произошло лобовое столкновение, унёсшее жизни трёх человек. Авария случилась на 12-м километре трассы «Незлобная — Зольская». По предварительным данным, 72-летняя водитель «УАЗ Патриот» выезжала на перекрёсток и не уступила дорогу автомобилю «Датсун Ондо», который двигался по главной.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от удара легковушка получила критические повреждения. Водитель и два пассажира «Датсуна», среди которых был ребёнок, скончались на месте до приезда скорой. Их личности устанавливаются. Ещё один человек пострадал — его госпитализировали. Состояние раненого уточняется.

Водитель УАЗа — жительница Георгиевска — за рулём с 38-летним стажем. Ранее она лишь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. По предварительным данным, в момент аварии она была трезва.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.