Бесправник на ВАЗе насмерть сбил женщину в Алапаевском районе и скрылся

В Алапаевском районе Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Трагедия произошла на 70-м километре автодороги «Верхняя Синячиха — Махнёво — Болотовское». По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, не имеющий прав, двигался со стороны посёлка Болотовское в условиях недостаточной видимости — ночь и туман. В этот момент он совершил наезд на пешехода, который шёл по правой полосе в попутном направлении в тёмной одежде без световозвращающих элементов.

Через пять часов он пришёл в полицию и объяснил, что принял её за собаку

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, после наезда молодой человек покинул место происшествия пешком, бросив автомобиль. Информация о случившемся поступила в дежурную часть от очевидца, водителя объявили в розыск. Однако спустя пять часов мужчина самостоятельно прибыл в отдел полиции для дачи показаний. 49-летняя женщина, жительница посёлка Махнёво, от полученных травм скончалась на месте.

В ходе разбирательства установлено, что водитель ВАЗ-2114 не имел права управления транспортными средствами. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. После наезда он испугался ответственности и покинул место аварии на другом автомобиле, но позже явился в полицию. Молодой человек пояснил, что сначала принял человека за собаку, а когда обнаружил женщину, испугался и уехал.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В отношении водителя составлены административные материалы за управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие страховки и тонировку передних стёкол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.