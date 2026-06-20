Бесправник на ВАЗе насмерть сбил женщину в Алапаевском районе и скрылся

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, после наезда молодой человек покинул место происшествия пешком, бросив автомобиль. Информация о случившемся поступила в дежурную часть от очевидца, водителя объявили в розыск. Однако спустя пять часов мужчина самостоятельно прибыл в отдел полиции для дачи показаний. 49-летняя женщина, жительница посёлка Махнёво, от полученных травм скончалась на месте.
В ходе разбирательства установлено, что водитель ВАЗ-2114 не имел права управления транспортными средствами. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. После наезда он испугался ответственности и покинул место аварии на другом автомобиле, но позже явился в полицию. Молодой человек пояснил, что сначала принял человека за собаку, а когда обнаружил женщину, испугался и уехал.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В отношении водителя составлены административные материалы за управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие страховки и тонировку передних стёкол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.