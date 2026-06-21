На трассе под Лугой мотоциклист погиб после съезда в кювет

На 81-м километре автодороги «Луга — Великий Новгород» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», двигался со стороны города Луга в направлении Великого Новгорода. На затяжном повороте мужчина по неустановленной причине не справился с управлением.

Водитель мотоцикла погиб, съехав в кювет на трассе «Луга — Великий Новгород»

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мотоцикл съехал в правый кювет по ходу движения, после чего врезался в столб и опрокинулся. Удар пришёлся на переднюю часть транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.