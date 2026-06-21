В Приморье реанимобиль с недоношенным младенцем опрокинулся в ДТП

В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием реанимобиля, перевозившего недоношенного новорождённого. Бригада Краевой детской клинической больницы №1 выполняла экстренную транспортировку малыша из Находки во Владивосток. Ребёнок был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Скорая с новорождённым на ИВЛ перевернулась в Находке — малыш и врачи живы

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края, на выезде из Находки в машину скорой помощи, двигавшуюся с включёнными спецсигналами, врезался легковой автомобиль. От удара реанимобиль опрокинулся. Несмотря на серьёзность аварии, медики и маленький пациент остались живы.

Специалисты КДКБ №1 и Территориального центра медицины катастроф оперативно организовали эвакуацию. Вертолётом младенца доставили в неонатальный центр. Ребёнок находится в реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь.

Медики, находившиеся в реанимобиле, доставлены во Владивостокскую клиническую больницу №2 для осмотра и лечения.