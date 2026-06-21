В Приморье реанимобиль с недоношенным младенцем опрокинулся в ДТП

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края, на выезде из Находки в машину скорой помощи, двигавшуюся с включёнными спецсигналами, врезался легковой автомобиль. От удара реанимобиль опрокинулся. Несмотря на серьёзность аварии, медики и маленький пациент остались живы.
Специалисты КДКБ №1 и Территориального центра медицины катастроф оперативно организовали эвакуацию. Вертолётом младенца доставили в неонатальный центр. Ребёнок находится в реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь.
Медики, находившиеся в реанимобиле, доставлены во Владивостокскую клиническую больницу №2 для осмотра и лечения.