Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области, мужчина на BMW остановился на обочине из-за лопнувшего колеса. Женщина с 4-летним сыном приехала на помощь с запасной шиной. Пока знакомый устанавливал запаску, она с ребёнком стояла рядом.

В этот момент по трассе двигался грузовик. 52-летний водитель фуры отвлёкся от дороги и совершил наезд на всех троих. Женщину госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, однако врачи не смогли её спасти — женщина скончалась в больнице. Её четырёхлетний сын и водитель BMW получили тяжёлые травмы и находятся в медицинских учреждениях.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.