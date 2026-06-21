В Ростове-на-Дону автомобиль насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием ребёнка. Авария произошла в районе дома №63/17, строение 4, по проспекту 40-летия Победы.

В Ростове-на-Дону водитель насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал Джулион», двигался по дворовой территории. После открытия шлагбаума он начал движение и совершил наезд на 2-летнего ребёнка. Малыш в момент ожидания открытия шлагбаума вышел на пешеходный переход.

Ребёнок был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, малолетний пешеход скончался от полученных травм.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.