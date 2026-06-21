В Петербурге водитель сбил семилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходе

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ребёнок перебегал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулём иномарки находился 42-летний мужчина.
От удара девочка получила тяжёлые травмы. Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно госпитализировала пострадавшую в больницу. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка.