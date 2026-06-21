В Петербурге водитель сбил семилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходе

На улице Восстания в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. Авария случилась у дома №45. 42-летний водитель за рулём «Тойоты Чазер» совершил наезд на семилетнюю девочку.

7-летний ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля в Питере

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ребёнок перебегал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулём иномарки находился 42-летний мужчина.

От удара девочка получила тяжёлые травмы. Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно госпитализировала пострадавшую в больницу. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка.