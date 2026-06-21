Ночное ДТП в Аларском районе: автомобиль сбил 66-летнего мужчину

В Аларском районе Иркутской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Инцидент произошёл сегодня в ночное время на 26-м километре региональной автодороги «Черемхово — Голуметь — Онот» вблизи деревни Халта.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области, 38-летний водитель автомобиля «Honda Fit» допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Мужчина двигался со стороны Черемхово в направлении деревни Ныгда.

66-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля, по предварительным данным, физически не пострадал.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту назначена проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.