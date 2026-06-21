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На трассе М-4 «Дон» фура столкнулась с «Киа» — пострадал ребёнок

Несовершеннолетний госпитализирован, обстоятельства аварии устанавливаются

На 830-м километре 750 метров автодороги М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Ман» в составе полуприцепа «Кроне» при перестроении справа налево не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по левой полосе в попутном направлении.

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Изображение На трассе М-4 «Дон» фура столкнулась с «Киа» — пострадал ребёнок

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, в результате произошло столкновение с автомобилем «Киа» под управлением 40-летнего водителя. Удар пришёлся в боковую часть легкового автомобиля.

В результате ДТП пострадал пассажир «Киа» — 13-летний ребёнок. Несовершеннолетний был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Информация о характере и тяжести травм уточняется. Водители обоих транспортных средств, по предварительным данным, не пострадали.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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