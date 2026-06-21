В Новгородской области питбайк загорелся после ДТП с Toyota

В Новгородской области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. В районе деревни Буреги 17-летний подросток на питбайке с 16-летней пассажиркой выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», от удара транспортное средство загорелось. Оба подростка получили тяжёлые термические ожоги.

Пострадавшего юношу экстренно доставили в Старорусскую центральную районную больницу, а затем перевели в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Сейчас он находится в реанимации с ожогами 3 и 4 степени, которые покрывают почти 100% тела. Кроме того, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломо-вывих бедра и множественные повреждения. Состояние оценивается как крайне тяжёлое.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура начала проверку.