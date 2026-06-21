В Приморье рецидивист получил 7 лет колонии за продажу чужих авто

Прокуратура города Артема поддержала обвинение в отношении ранее неоднократно судимого жителя Приморского края, который на протяжении полутора лет строил криминальную схему с чужими автомобилями. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ и назначил ему суровое наказание — 7 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы ещё на 2 года.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, с ноября 2023 года по март 2025 года злоумышленник брал у владельцев транспортные средства по договору аренды, а затем попросту продавал их ничего не подозревавшим третьим лицам. При этом, как сообщает пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю, никаких законных прав на отчуждение машин у него не было — все сделки он совершал подложно, пользуясь доверием собственников и их документами.

Жертвами афериста стали трое жителей региона, которые лишились своих автомобилей на общую сумму свыше 5,3 миллиона рублей. Однако правоохранителям удалось оперативно изъять похищенные транспортные средства и вернуть их законным владельцам.

Осуждённый оказался закоренелым рецидивистом — он уже не раз привлекался к ответственности за аналогичные преступления и освободился из мест лишения свободы только в 2022 году. На свободе он продержался недолго, вновь пустившись в мошенническую схему. Суд учёл его криминальное прошлое и назначил максимально строгое наказание, отправив его в колонию особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.