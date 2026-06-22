Ребенок распылил в салоне аэрозоль для чистки клавиатуры, и машина взорвалась

Случайная детская шалость и привычка курить в салоне превратили автомобиль в груду искореженного металла. Одна искра — и машина буквально раздулась.

Как сообщает издание Jalopnik, инцидент произошел в Соединенных Штатах Америки. Кроссовер Kia Soul взорвался после того, как ребенок распылил в салоне содержимое баллончика для чистки клавиатуры. Смесь содержала пропан, изобутан и другие взрывоопасные вещества. И когда отец закурил, это спровоцировало детонацию в салоне.

Ударной волной раздуло крышу автомобиля, выбило стекла и погнуло двери. К счастью, никто не погиб. Мальчика и водителя извлекли из поврежденной машины прохожие.

Обычная очищающая жидкость и сигарета создали в салоне настоящую бомбу. Хорошо, что все остались живы. Но мужчина наверняка запомнит, что курить в машине в то время как ребенок играет с химикатами — плохая идея.