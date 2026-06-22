Сотрудники ДПС избили мотоциклиста после погони в Пермском крае

Гонка на мотоцикле с инспекторами ДПС закончилась аварией, а затем и рукоприкладством. Вместо того чтобы помочь пострадавшему, полицейский начал его избивать. Видео случившегося благодаря очевидцам попало в сеть.

Как сообщает «Московский Комсомолец», инцидент произошел в городе Оханске. Мотоциклист проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться. За ним началась погоня. Вскоре на перекрестке байк занесло и он опрокинулся, водитель упал на землю.

На опубликованных кадрах видно, как к лежащему мужчине подбегает один из полицейских и начинает наносить ему удары. Очевидцы утверждают, что инспектор не оказал пострадавшему помощи, а напротив, применил физическую силу. Информации о госпитализации мотоциклиста и степени тяжести его травм пока нет. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало. По факту случившегося, вероятно, будет проведена проверка.

Теперь полиции предстоит разобраться в действиях своего коллеги. И, возможно, не только полиции. Справедливость должна восторжествовать независимо от того, кто прав, а кто виноват. А пока — это просто один из многих случаев, когда люди, которые должны защищать, становятся теми, от кого нужно защищаться.