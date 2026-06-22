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Дорожный конфликт с ножом в Петербурге закончился задержанием двух мужчин

Обоих привлекли к ответственности за мелкое хулигантство

Обычный вечер в центре Санкт-Петербурга. Внезапно на Пироговской набережной развернулась драма: пассажир премиального авто угрожает ножом водителю другой машины.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Дорожный конфликт с ножом в Петербурге закончился задержанием двух мужчин

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, инцидент произошёл вечером 21 июня на пересечении Пироговской набережной и улицы Академика Лебедева. Очевидец позвонил в полицию и сообщил о драке водителей.

Прибывший наряд установил, что в ходе дорожного конфликта пассажир Porsche угрожал ножом 29-летнему водителю Audi, повредил его машину и скрылся. Однако после полуночи на улице Академика Байкова все-таки задержали 32-летнего водителя Porsche и его 28-летнего пассажира. Оба были доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбуждено.

Агрессия на дороге могла стоить свободы, но обошлась протоколами. Хорошо, что все закончилось без жертв. Но осадок остался.

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