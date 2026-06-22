Некачественное топливо вывело из строя машину звезды «Непосредственно Каха»

Обычная заправка превратилась в испытание на прочность. Звезда сериала «Непосредственно Каха» залил дизель в свой Kia Carnival, и машина ушла в аварийный режим. Едва дотянув до столицы, актер обратился в автосервис и обомлел от ценника за ремонт — ему насчитали больше 250 тысяч рублей.

Как рассказал сам артист, он залил в свой Kia Carnival дизельное топливо на заправке в Воронеже. После этого машина потеряла мощность: заклинило турбину и вышел из строя сажевый фильтр.

Карокозян едва добрался до Москвы в аварийном режиме и сразу отправился в сервис, где ему озвучили сумму ремонта — более 250 тысяч рублей. Автомеханики предположили, что причиной поломки стало некачественное топливо или масло. Специалисты уверены, что дело в разбавленном дизеле.

Качество горючего — не мелочь. Ошибка на заправке или недобросовестность продавца могут стоить десятков тысяч рублей. Автовладельцам стоит быть особенно внимательными, а чтобы не получить счет за ремонт вместо удовольствия от поездки, имеет смысл выбирать только проверенные АЗС.