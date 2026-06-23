Москвич обнаружил змею в припаркованной LADA Kalina

Житель Москвы оставил свою LADA во дворе, а когда вернулся, в колесе уже грелась змея. Остается только гадать: как рептилия оказалась в центре мегаполиса? В любом случае, история забавная, но напоминающая о том, что природа рядом с нами, даже в густонаселенном городе.

Как сообщает telegram-канал «Москва М125», инцидент произошел 22 июня в районе Москворечье-Сабурово. На видео, снятом очевидцем, видно, как змея медленно заползает в колесо красной LADA Kalina через техническое отверстие. Автор записи не комментировал свои дальнейшие действия.

А вот пользователи, посмотревшие ролик, во мнениях разделились: одни призывали помочь рептилии, другие опасались за безопасность людей. Одна из женщин выразила беспокойство, что жительница дикой природы может не выжить без вмешательства человека, так как не сможет самостоятельно выбраться из замкнутого пространства.

Подобный случай уже фиксировали ранее в Северном Бутове, но тогда угрозу удалось устранить без последствий. В нынешней же истории страшится особо было и нечего: напугавшим автовладельца «гостем» оказался обычный уж.