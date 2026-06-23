LADA Priora загорелась прямо во время движения в опасной близости к АЗС

Обычная поездка на LADA Priora едва не стоила водителю жизни. Во время движения мужчина почувствовал запах гари, а через мгновение салон уже полыхал. По случайности, происшествие случилось неподалёку от АЗС.

Как сообщает агентство новостей «Доступ», инцидент произошел 22 июня в поселке Красногорский Еманжелинского округа Челябинской области. Во время движения у LADA Priora загорелась электропроводка под приборной панелью. Водитель быстро среагировал на опасность и покинул машину. Автомобиль выгорел полностью. Огнетушителем мужчина воспользоваться не успел. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на близлежащую автозаправку.

Техническая неисправность проводки может стать причиной серьезного пожара. Водителям стоит внимательнее следить за состоянием своих машин. Ведь в следующий раз может быть поздно. Хорошо, что в этой истории никто не пострадал. Кроме автомобиля, конечно.