Пассажиры погибли в лобовом ДТП автобуса с кроссовером в Крыму

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла на 62-м километре трассы Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. 40-летний водитель внедорожника во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим 20 пассажиров. Общественный транспорт двигался по маршруту Раздольное — Симферополь.
В результате лобового удара три пассажира автобуса погибли на месте до приезда скорой. Четверых пассажиров и водителя кроссовера с травмами увезли в ближайшую больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.