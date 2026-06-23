Пассажиры погибли в лобовом ДТП автобуса с кроссовером в Крыму

Обгон, который должен был сэкономить минуты, обернулся трагедией для десятков людей. На крымской трассе водитель кроссовера вылетел на встречку и на полном ходу врезался в рейсовый автобус. Счет пошел на жизни.

Авария произошла из-за того, что водитель легковушки вышел на встречку

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла на 62-м километре трассы Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. 40-летний водитель внедорожника во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим 20 пассажиров. Общественный транспорт двигался по маршруту Раздольное — Симферополь.

В результате лобового удара три пассажира автобуса погибли на месте до приезда скорой. Четверых пассажиров и водителя кроссовера с травмами увезли в ближайшую больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.