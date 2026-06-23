Подростки пытались убить военного, намазав контактным ядом его автомобиль

Обычный автомобиль превратился в орудие убийства. Подростки нанесли ядовитую смесь на ручку и боковое зеркало машины военного. Коснувшись их, мужчина мог погибнуть в страшных муках.

Как сообщает Следственный комитет России, инцидент произошел 26 июля 2025 года в Новосибирске. Двое несовершеннолетних действовали по заказу украинских спецслужб, которые пообещали им денежное вознаграждение за убийство российского военнослужащего.

Подростки получили три емкости с опасными химикатами и нанесли ядовитую смесь на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля, принадлежащего военному. Свои действия они зафиксировали на видео. Однако довести задуманное до конца им не удалось — их задержали сотрудники УФСБ по региону.

Суд приговорил каждого из подельников к пяти годам воспитательной колонии по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору и по найму.