Мигрант на грузовике сбил пешехода на переходе и бросил его умирать

Страх юридического возмездия оказался сильнее человеческого сострадания. Водитель грузовика сбил человека на «зебре». От удара пешеход упал на асфальт и больше не встал. Вместо того, чтобы вызвать скорую, водитель нажал на газ и скрылся. Спустя полгода справедливость восторжествовала.

Как сообщает ивановская редакция «МК», ДТП произошло 6 февраля на 214-м километре трассы Ростов — Иваново — Нижний Новгород в Палехе. 36-летний гражданин одной из стран Средней Азии, управляя грузовиком FAW с полуприцепом, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по обозначенному переходу.

От полученных травм человек скончался на месте. Водитель не оказал помощь, а просто скрылся. Но позднее его нашли и задержали.

В суде подсудимый признал вину, раскаялся и выплатил 300 тысяч рублей сестре погибшего. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка и хронические заболевания. Виновный приговорен к пяти годам колонии общего режима с лишением водительских «прав» на 2 года 9 месяцев.