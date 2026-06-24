Резкий разворот Ferrari привёл к «дорогому» ДТП с BMW в Москве

Дорогостоящая машина не гарантирует безопасность, особенно при резких маневрах. Теперь владельцам многомиллионных Ferrari Purosangue и BMW 7-й серии придется раскошелиться на ремонт.

Авария произошла на Смоленской набережной у Дома Правительства

Как сообщает telegram-канал «SHOT», ДТП произошло на Смоленской набережной у Дома Правительства РФ. Водитель Ferrari Purosangue, стоимость которой составляет около 60 миллионов рублей, совершил резкий разворот прямо через направляющий островок.

В этот момент сзади двигался BMW 7-й серии стоимостью около 15 миллионов рублей. Автомобили столкнулись и вылетели на встречную полосу.

К счастью, никто не пострадал. Однако автомобили получили серьезные повреждения. На опубликованных кадрах аварии попавшие на большие расходы мужчины выглядят весьма озадачено.

Прочие обстоятельства аварии выясняются. Официальных заявлений от представителей Госавтоинспекции пока нет.