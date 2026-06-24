У автобуса отлетело колесо, попало в машину и разбило витрину магазина

Вечерний рейс автобуса №19к в Одинцове обернулся настоящим хаосом. Отлетевшее колесо едва не стало причиной трагедии. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя рядом находились прохожие с ребенком в коляске.

Как сообщает сетевой ресурс «Одинцово-ИНФО», инцидент произошел 24 июня на улице Маршала Бирюзова. Колесо оторвалось у автобуса маршрута №19к во время движения. Сначала оно попало во встречный автобус, затем отрикошетило в припаркованную легковушку.

Но на этом «полет» колеса не закончился: «вишенкой на торте» стала разбитая витрина магазина. По счастливой случайности никто из людей не пострадал, хотя в тот момент по тротуару шли пешеходы с коляской.

Местные жители в соцсетях комментируют, что жители Одинцова давно жаловались на техническое состояние курсирующих автобусов, но администрация игнорировала эти обращения. После ЧП вопрос к контролирующим органам встал еще острее: почему автобусы с такими дефектами продолжают выходить на маршруты?