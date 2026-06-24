Гаишники прострелили колёса пьяному водителю Renault в Вологодской области

Он вилял по трассе, игнорировал требования остановиться и опасно маневрировал. Инспекторам пришлось стрелять по колесам его кроссовера. А когда лихача задержали, алкотестер зашкалил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, инцидент произошел на автодороге Устье — Верхнее Раменье. Экипаж ДПС заметил кроссовер Renault, который вилял по дороге. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. Полицейские сделали предупредительный выстрел, а затем открыли огонь по колесам. Машина остановилась.

За рулем оказался житель Усть-Кубинского района 1977 года рождения. Освидетельствование показало 0,844 мг/л алкоголя — более чем в пять раз выше нормы. На него составили протоколы за пьяную езду и неповиновение. Мужчину арестовали на двое суток, а его автомобиль отправился на штрафстоянку.

Пьяный водитель, уходящий от погони — это угроза для всех. Хорошо, что полицейские действовали решительно и никто не пострадал. Теперь нарушитель ответит за свое безрассудство.