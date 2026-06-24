Неизвестный обстрелял два автобуса в Екатеринбурге

Неустановленный злоумышленник стрелял из пневматического оружия по двум пассажирским автобусам. Пули пробили стекла и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение. «Снайпера» разыскивают полицейские.

Как сообщает telegram-канал «Baza», инцидент произошел 24 июня в Екатеринбурге. Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по двум пассажирским автобусам, которые следовали по своему маршруту. Пули пробили стекла и попали в салон, где находились люди. Один из пассажиров, мужчина, получил ранение в туловище, и ему была оперативно оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Стрелок, предположительно, действовал с крыши или из окон строящегося неподалеку жилого комплекса. По словам местных жителей, это не первый подобный случай в этом районе — ранее несколько машин на соседней парковке уже были повреждены выстрелами из пневматики. Полиция начала розыск злоумышленника, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нет сомнения, что такие случаи вызывают у населения тревогу, ведь неизвестно, кто и зачем это делает.